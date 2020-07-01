今年半導體設備市場回溫，設備廠京鼎(3413)第二季延續成長動能，法人估第二季營收季增率達2成以上，今年全年獲利估年增3成，將可賺逾一個股本。今早帶量上攻，股價最高189.5元，突破5月15日創下的前波高點186元。

京鼎今年營運明朗，明年隨著半導體設備市場更旺，將帶動公司營運挑戰新高。周二，三大法人聯手買超669張，加上美股電子股強勢，帶動京鼎股價衝高。

法人評估，京鼎第二季訂單強勁，營收季增率估達2成以上，第三季營收動能可能較緩，不過設備模組的訂單能見度佳，加上耗材備品出貨也有提升，整體下半年業績仍有撐，今年業績預估比去年增長3成。

展望明年，SEMI看好明年晶圓廠設備支出大成長並創新高，京鼎也看好，若隨著疫情遞延之需求以及全球記憶體大廠擴大資本支出，將有利明年營運比今年更好。

受到疫情影響，SEMI先前預期，今年晶圓廠設備支出將減少4%，為連續兩年減少，不過，2021年可望強勁回升，將增加24%，達677億美元規模，並創歷史新高紀錄。

京鼎第一季營收20.87億元，年增近31%，毛利率23.38%，歸屬母公司淨利2.36億元，年增率174.16%，每股純益2.86元，法人預期，隨著產能利用率回升，京鼎第二季毛利率與獲利可望同步較第一季攀升，全年獲利應可成長3成，每股純益將重回10元之上水準。

(時報資訊)