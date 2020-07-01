前總統府祕書長陳菊被提名監察院長引起爭議，藍綠為陳菊高雄市府團隊過去遭監察院調查的情形爭執不休。國民黨革實院副院長游淑慧在臉書「連載」陳菊市府團隊遭監察院糾正的案例，大酸「其實，陳菊或許是適合當監察院長的人選了，因為她和她的市府團隊，過去和監察院交手次，經驗豐富…。」

游淑慧從昨天深夜到今早已在臉書，以「民進黨的道德：那些年陳菊和市府團隊被監察院糾正的案子＃連載中」為題，先後發布兩則當年高雄市府遭監察院糾正的情形。

她說，第一次交手是98年1月7日，陳菊的民政團隊被糾正，關於「遺體火化爐及民俗金爐廢氣排放處理設備改善工程」，耗費公帑1600 餘萬元，＃卻得到三座無法使用的廢氣排放處理設備。監察院調查後，認為高雄市殯葬管理所「確有耗費公帑設備無法使用、驗收不實違法支付款項」等違失！

游淑慧今早發布第二則，指高雄市華榮路區域下水道用戶接管工程，監察院調查後發現，草率核定工程預算書，造成臨時擋土安全措施費用單價異常偏高2.5倍至2.8 倍不等。另外監院認為，高雄市政府水工處疏於履約管理，也造成廠商涉有偷工或浮報等不法情事，沒有杜絕設計監造單位與施工廠商勾結之不實行為。

她諷刺說，是笨到不知市場行情還是人謀不臧？

游淑慧說，今天起，她將向大家一件件介紹，那些年陳菊市府團隊被監察院調查與糾正的案子。由於案件眾多，可能需要一日按三餐更新，眼花撩亂之處請見諒！

她也反酸說，這些「都與陳菊無關」、「民進黨的道德總能不斷秀下限」。

(中時 )