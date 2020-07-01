受到新冠肺炎疫情影響，原定9月30日至10月9日在墨西哥舉行的國際棒壘球總會（WBSC）「U23世界盃棒球賽」，順延至明年9月24日至10月3日，地點未變；WBSC今（1）日在官網宣布了這項訊息。

國際棒壘球總會主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，新冠肺炎持續流行，WBSC和主辦國一致認為，將U23世界盃改至2021年是最理想、最安全的決定。

法卡利強調，儘管今天的決定令人失望，但他有信心，明年墨西哥東道主將能舉辦有史以來最好的U23世界杯，球迷們亦可在球場上為自己喜歡的球隊加油。這項比賽將在東京奧運結束後幾周開打，相信能延續棒球運動的熱潮。

U23世界盃有12支球隊參加：南非（世界排名第24）、墨西哥（主辦國，衛冕者、世界第5）、古巴（第7），委內瑞拉（第8）、尼加拉瓜（第15）、日本（第1）、台灣（第4）、大陸（第22）、捷克（第16）、德國（第19）、紐西蘭（第39），以及外卡韓國（第3）。

此外，墨西哥在2018年於哥倫比亞舉行的U23世界盃奪得冠軍，這也是墨國首座世界棒球冠軍。U23世界盃有來自各國職棒年輕球員參賽，常有許多潛力不錯的新秀前往磨鍊，明年也將成為第1個採用7局制的成人國際賽事。

(中時 )