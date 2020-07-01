大陸昨天通過港版國安法，身兼民進黨主席蔡英文總統今表示，今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。作為執政黨，民進黨政府推動「香港人道援助關懷行動專案」等行動，用最實際的作為援助港人。

她強調，台灣人一直堅信「自由民主」是聯繫台灣與香港共同的羈絆，追求民主與自由更是普世價值。

蔡英文指出，「香港人民有權利追求自己的民主跟自由，更有權選擇自己的生活方式跟制度，台灣作為亞洲民主的堡壘，我們永遠支持這樣的普世價值。」

她說，中國政府在香港回歸23週年前夕通過《港版國安法》並於昨夜生效，讓國際社會徹底看見中共專制的蠻橫與無理，更撕毀了當初「一國兩制」和「中英聯合聲明」的承諾。去年逃犯條例、反蒙面法，加上國歌法、國安法陸續壓境，徹徹底底將「一國兩制」化為泡影。

她指出，這一路上，民主進步黨總是在第一時間向中共與香港政府表示譴責，並持續聲援港人，我們在今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。

(中時 )