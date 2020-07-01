麥當勞推出「森永牛奶糖冰炫風」復刻童年味，即日起限時回歸。7月22日起，再推鹹甜大人系「森永海鹽牛奶糖冰炫風」。（圖／麥當勞）

麥當勞「森永海鹽牛奶糖冰炫風」包裝設計，以向日本浮世繪大師葛飾北齋經典作品《神奈川沖浪裏》致敬為發想。（圖／麥當勞）

復古懷舊的味道如含在餐飲業已是吃貨認為是一種「潮食」，跨界聯名則更視為一種C風尚」，眼見趨勢如此，麥當勞去年夏天攜手森永牛奶糖推出「森永牛奶糖冰炫風」，結果熱賣並在IG洗版，為此麥當勞決定讓「森永牛奶糖冰炫風」回歸，並在今（7／1)日起開賣，「復刻」童年時光的好滋味。

此外，7月22日起，全新口味的「森永海鹽牛奶糖冰炫風」上市，兩款期間限定新品將販售至10月27日，去年吃不過癮的吃貨，今年別錯過。

對很多人來說，森永牛奶糖是「古時候的文青味」、戀戀兒時味「舊」是它，麥當勞搭上文青復古食尚列車推出「 森永牛奶糖冰炫風」，原因當然是看好不少飲食男女「舊是愛這味」。

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」，強調是以滑順香醇的奶香冰淇淋為基底，融入焦糖香氣濃郁的森永牛奶糖醬，加上酥脆的卡滋餅乾脆片，多層次口感與香濃甜蜜的奶香味融合，標榜讓人一吃上癮。而「森永海鹽牛奶糖冰炫風」則是標榜嚴選台灣在地海鹽，以獨特的海鹽焦糖顆粒，融入香醇的森永牛奶糖醬與奶香冰淇淋，打造鹹甜融合的完美比例。

麥當勞今夏推出的兩款森永牛奶糖冰炫風售價均為65元，超值主餐搭配C酷炫配餐，只要加價10元就可直接升級為牛奶糖冰炫風。

森永牛奶糖是許多人心中兒時共同回憶，單是看到紙盒包裝就讓人重回時光隧道，吃在嘴裡有一股幸福甜蜜感。為復刻「兒時美好印象」，麥當勞「森永海鹽牛奶糖冰炫風」包裝設計，以向日本浮世繪大師葛飾北齋的經典作品《神奈川沖浪裏》致敬為發想，使用浮世繪的海浪元素，希望透過簡約風格與海浪層次感，展現海鹽簡單、細緻的迷人風味；別具藝術美學的新潮包裝，預料將引發一波日式新浪潮的跟風打卡熱。

全球麥當勞第一款冰炫風在1995年加拿大 NEW Brunswick問世， 25年來在世界各地擁有不少鐵粉。McFlurry 冰炫風為麥當勞品牌傘下的一款獨特冰品，使用軟濃香草冰淇淋為基底，混入有酥脆口感的餅乾脆片、玉米片甚至巧克力脆片，再以特殊攪拌器使得融合，口感獨特介於 soft-served and hard-serve 冰品之間。相較於一般冰品，許多粉絲覺得冰炫風更接近巧克力或甜品。口味開發上各地市場有決定權、口感上則以軟硬兼備、甜而不膩的為主要方向。

森永牛奶糖並非麥當勞冰炫風第一支聯名商品， 在台灣麥當勞冰炫風最暢銷的口味，是使用OREO餅乾脆片取其酥脆口感。而台灣麥當勞冰炫風連續兩年與與森永牛奶糖聯名，主要由於森永牛奶糖的焦糖是耳熟能詳的指標商品，與香草冰淇淋基底很搭，再加入餅乾脆片，一方面符合冰炫風軟硬兼備的商品特點、一方面帶著濃濃的童趣，特別是包裝的紙盒「復刻」森永品牌識別，外觀上一看有一種復古的文青味，一上市便洗板，成為當周IG當紅 hash tag。

麥當勞表示，今年再推出海鹽牛奶糖新口味，希望帶給喜愛嚐鮮顧客，更多元的美味體驗。

(工商 )