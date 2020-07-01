美國週二（6/30）單日確診病例高達4.6萬人，創下疫情爆發以來最高紀錄。白宮公衛專家佛奇（Anthony Fauci）周二表示，美國疫情並非完全在掌控之中，且仍有民眾不願配合政府的建議措施，若按照目前的擴散速度，未來每日確診數可能飆破10萬人。

美國近來確診數加速飆升，幾乎每日確診數皆超過4萬人，遠高於五月中的2.2萬人，疫情已從大城市逐漸蔓延到南方及西方的小城市及村莊，佛奇表示有大約50%的新案例都來自佛羅里達州、加利福尼亞州、德克薩斯州和亞利桑那州。

佛奇週二（6/30）出席聯邦參議院衛生、教育、勞工與年金委員會舉辦的聽證會時談到：「我無法做出精準的預測，但這變得非常令人不安，我們現在每天有超過四萬的確診病例，即便未來增加到十萬例我也不會太意外，所以我很擔心。」

根據CNBC的分析，美國22日至29日的平均每日確診數已攀升到39,750例，相較前一周高出40%。

週二的聽證會上，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）向佛奇提問美國是否以正確的方式對抗病毒，佛奇回答道：「我認為數字會說話，我很擔心且並不滿意於現在的狀況，如果你看到現在的確診病例增加曲線就會知道，我們正在往錯誤的方向前進，我們真的必須立刻做點甚麼。」

佛奇表示，佛州和德州的疫情爆發有可能影響到目前已逐漸穩定的紐約和紐澤西等地，「我們不能只關注有疫情爆發的地區，我向你保證，當國內任何一個地區有疫情爆發時，即便其他地區疫情控制得宜都還是很脆弱，這有可能讓整個國家都面臨風險。」

他強調當各州考慮重啟經濟時，應該非常小心準備配套措施，某些州經濟重啟的步調太快了，因此忽略了政府的指導重點。

白宮四月時出版了指導手冊幫助各州重啟經濟，但這份手冊並非強制實施，且即便州政府有遵守建議，也有許多民眾不願遵守政府的措施，例如沒有配戴口罩、沒有避開人潮聚集之地、沒有維持社交距離等。佛奇強調，民眾無視政府建議這件事需要被改善，他也敦促民眾配合政府的建議，遵守社交距離並配戴口罩。

(工商 )