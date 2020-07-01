美國聯邦通訊委員會（FCC）美東時間6月30日正式將中國兩大電信設備商華為、中興通訊列入危及國家安全的企業名單中，限制美國電信商利用聯邦資金購買這兩間公司的電信設備。

香港信報報導，FCC主席Ajit Pai表示，華為、中興通訊與中國共產黨關係密切，不能容許這類設備干擾美國的通訊系統。FCC去年11月已經提出相關構思，直至6月30日正式落實措施。

(工商 )

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