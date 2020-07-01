美列華為、中興為危及國安企業名單 10:392020/07/01 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦通訊委員會（FCC）美東時間6月30日正式將中國兩大電信設備商華為、中興通訊列入危及國家安全的企業名單中，限制美國電信商利用聯邦資金購買這兩間公司的電信設備。 香港信報報導，FCC主席Ajit Pai表示，華為、中興通訊與中國共產黨關係密切，不能容許這類設備干擾美國的通訊系統。FCC去年11月已經提出相關構思，直至6月30日正式落實措施。 (工商 ) #華為 #FCC #名單 #中興通訊 #危及 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 大同7/2打入全額交割 今股價重挫跌停 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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