美商務部：向香港出口部分商品許可豁免期限至8月28日 10:472020/07/01 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部美東時間6月30日表示，將根據現有的許可證豁免規定，將允許向香港出口部分商品直到8月28日，未來向香港出口商品將需要申請許可證。 路透報導，此前美國商務部長羅斯宣布，暫停給予香港的特殊待遇，其中包括出口許可豁免。採取該措施的主因為大陸實施港版國安法，削弱香港自治權，從而增加了美國敏感商品被非法轉移的風險。 「港區國安法」在6月30日晚間刊憲生效，7月1日早10時，大陸國新辦召開記者會說明港版國安法情況。 (工商 ) #香港 #豁免 #許可 #港版國安法 #出口 也許您會感興趣 財經熱門新聞 大同7/2打入全額交割 今股價重挫跌停 - 財經 - 工商 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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