美國商務部美東時間6月30日表示，將根據現有的許可證豁免規定，將允許向香港出口部分商品直到8月28日，未來向香港出口商品將需要申請許可證。

路透報導，此前美國商務部長羅斯宣布，暫停給予香港的特殊待遇，其中包括出口許可豁免。採取該措施的主因為大陸實施港版國安法，削弱香港自治權，從而增加了美國敏感商品被非法轉移的風險。

「港區國安法」在6月30日晚間刊憲生效，7月1日早10時，大陸國新辦召開記者會說明港版國安法情況。

(工商 )