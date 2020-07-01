出道30多年的伊能靜最近因上《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，近日她受訪自認是人生幸福的時期，卻失言指梅艷芳「很慘」，引來網友猛轟，昨(6/30)她也出聲道歉，「神明代言人」沈嶸則表示，伊能靜此生風波不斷，容易樹大招風，她更指伊能靜上段婚姻和庾澄慶（哈林）其實是「刑剋」關係。
伊能靜最近脫口：「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛」，挨網友罵翻起底，昨她對此首度回應，強調：「詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受」
對此，據《自由時報》報導，沈嶸指出伊能靜是天生的藝人，一舉一動特別容易關注，過去她曾和哈林有9年婚姻關係，但兩人在一起根本是場災難，雖然當時相愛，卻屬刑剋關係，庾澄慶無法給伊能靜安全感，也不是她的正緣，後來出現的秦昊才是伊能靜的真命天子，兩人前世是兄妹，沈嶸評論：「伊能靜嫁秦昊是此生最對的選擇」。
(中時電子報)
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