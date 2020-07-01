新冠肺炎疫情重創全球各產業，勞動基金短期績效也受到衝擊，截至3月底，整體勞動基金一度虧損達4712.5億元、收益率為負11.16％，但隨著4月、5月疫情趨緩，勞動基金5月單月收益達707億，但截至5月底前整體勞動基金收益數仍虧損2246.7億元。

至於攸關勞退收益分配的新制勞工退休基金，截至5月底收益數仍虧損1353.7億元、收益率為-5.43％；勞保基金也虧損332.3億元、-4.52％。

勞動基金運用局表示，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國逐步重啟經濟活動並紛紛擴大刺激經濟方案，下半年企業及勞動市場可望逐步回溫，促使疫情衝擊下低迷的經濟邁向復甦之路。但未來仍需視全球經濟復甦步伐、是否爆發第二波疫情、疫苗藥物研發進度及美中多重摩擦是否降溫等因素發展，基金局將審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，降低疫情對基金收益衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )