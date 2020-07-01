喜愛華碩(ASUS)的手機嗎？期待華碩首款 5G 手機嗎？華碩已對外發出正式邀請函，確認將會在台灣時間 7 月 22 日(周三)晚上 11:00 舉行發表會。或許是因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，本次發表會是以線上方式舉行，除了台灣之外，發表會也將向義大利米蘭、美國紐約地區開放。

華碩正式發出發表會邀請函，當中華碩共同執行長許先越指出，很開心宣布將在 7 月 22 日以線上形式舉辦今年首場 ROG 全球性發表會，將會透過華碩官網直播發表會。會中他們預計將會發表為手機遊戲體驗打造的新品。邀請函中指出，下一代新品將具備純粹性能、高速以及控制力，來提升玩家遊戲體驗，來享受勝利邊緣的極致感受。

先前疑似 ROG Phone 3 的手機新品，已經多次出現在各式認證讓網站或是跑分網站，例如 已經通過了 Wi-Fi 認證聯盟、藍牙技術聯盟(SIG)認證，確認採用了高通 QCA6390 通訊晶片，支援 Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi Direct 以及 Miracast，換句話說支援 Wi-Fi 6。此外則是支援藍牙 5.1。新機有望搭載 6000 mAh 超大電池，讓手游玩家可以安心遊玩，不用擔心手機電力問題。處理器則至少是高通 Snapdragon 865 或甚至有機會是 Snapdragon 865+，跑分相當亮眼(安兔兔跑分高達 646310 分，超過 Snapdragon 865 機種的平均成績)，效能表現令人期待。

當然作為 ROG Phone 產品線的一員，新款手機會有多少可搭配的周邊，又有多少先前的周邊可以沿用，也會是玩家觀察的重點。值得關注的是，從 Wi-Fi 聯盟列出的 ASUS_I003DD(ROG Phone 3產品代號) 規格來看，由於不支援 Wi-Fi ad，第一代、第二代 ROG Phone 可以配合使用(在同一 Wi-Fi 網域下可以同步畫面到電視等大螢幕上)的 WiGig無線投影底座(WiGig Dock)，很可能無法跟第三代機種共用。然確切結果仍要等候華碩官方公布才能確認。準備好在 7 月 22 日晚上 11:00 一同直擊 ROG Phone 3 的真面目了嗎？

(科技)