新冠肺炎疫情未止，大陸再發現新型豬流感，並且可能傳染給人類，美國白宮新冠肺炎顧問佛奇（Anthony Fauci）30日表示，這種新型病毒有2009年H1N1流感病毒以及1918年西班牙流感兩大病毒的影子。

新冠肺炎疫情未止，大陸再發現新型豬流感，並且可能傳染給人類，美國白宮新冠肺炎顧問佛奇（Anthony Fauci）昨（30）日表示，這種新型病毒有2009年H1N1流感病毒以及1918年西班牙流感兩大病毒的影子。

大陸研究人員上月底在美國「國家科學院學報」（PNAS）刊登研究成果，指出發現一種具高度傳染性的新型豬流感「G4 EA H1N1」，並且具備高度適應人體的特徵，研究人員擔憂，病毒如果進一步變異，將更容易在人際間傳播，導致全球大流行。

美媒CNBC報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇昨日在參議院衛生與教育小組委員會作證時表示，儘管這個病毒尚未顯示會傳染人類，但病毒呈現出「重組能力」，並且具有2009年H1N1流感病毒、1918年西班牙流感兩種病毒特徵。

「換句話說，當出現一個新病毒，並且最終演變成大流行病毒，通常不是因為病毒變異，要不然就是因為病毒基因重組或交換」，佛奇說，「他們現在在豬隻中看到病毒，並且具有2009 H1N1病毒以及1918流感病毒特徵，我們很多流感病毒都有這種病毒殘留及其他宿主的基因片段。」

報導指出，2009 H1N1豬流感以及1918西班牙大流感都被視為蔓延全球的可怕病毒。H1N1豬流感於2009年4月緣起於墨西哥，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全球至少7億人感染，預估15至57萬人喪命。1918年的西班牙流感則造成全球3,000至5,000萬人喪命。

佛奇表示，永遠都有可能像2009年那樣，出現另一種新型態的豬流感大爆發，儘管現階段還未看到立即的感染威脅，不過仍須密切注意。

(中時電子報)