台化(1326)今(1)日除息，每股配發現金股利3.8元，今開盤參考價71.9元，受到台股開高走高帶動下，台化持穩守揚上漲1%，填息率朝向3成邁進。

台化今年開始一直到第二季前半段，營運受到新冠肺嚴重衝擊，第一季每股稅後虧損0.79元，為2014年第四季以來，再次出現單季虧損的狀況。

第二季因為原油一度最低跌破20美元大關，台化4、5月營收更是摔下200億元大關，目前看來，在部分國家疫情逐漸紓緩下，4~5月有機會就是台化營運谷底。法人也認為，由於第二季所需認列的金額會下降，因此第二季預估不會比第一季差，但是否能損平，則較難判斷，還是要看中下游訂單的回溫狀況。

台化預計，第三季會比第二季好，價格恢復是主要原因，至於量的部分，台灣地區將有成長，寧波地區因安排PTA年度定檢，而且第二季苯酚、丙酮、PS、ABS超賣，第三季回復正常，福懋也仍然萎縮，因此售量成長有限。

另外，今年原油價格預計呈現緩步回溫，低油價狀況下，有利於台化降低成本，惟市場的訂單是否回溫，供過於求仍是台化最大考驗。

(時報資訊)