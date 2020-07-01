在美股三大指數創下數十年來最大單季漲幅之後，美東時間周二晚間美股期貨小跌。

目前道瓊指數期貨小跌63點或0.25%，為25,626點。標普500指數期貨跌近0.2%，那斯達克100指數期貨微跌0.05%。市場交投清淡。

在周二一般交易時段，道瓊指數收漲0.85%，為25,812.88點。標普500指數漲1.54%，為3,100.29點，站上3,100點大關。那斯達克指數漲1.87%，收在10,058.77點。

第二季道瓊指數收漲17.78%，創下1987年首季以來單季最大漲幅。標普500指數第二季上漲逾19.95%，創下1998年網路泡沫達到高峰以來的最大漲幅。那斯達克指數單季收漲30.63%，創下1999年第四季以來最大漲幅。

雖然美股從3月創下的低點大幅反彈，但最近美國多州的新冠肺炎新增確診病例激增仍令投資人感到不安，這也反映在6月美股的表現上，道瓊指數6月僅漲1.7%，標普500指數漲2%，那斯達克指數收漲6%。

美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）周二警告，如果美國疫情以目前速度擴散，每日新增確診數可能突破10萬例。目前為止，美國已有超過12個州暫停或推遲解封計畫。

(時報資訊)