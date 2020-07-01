娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！蔡琴守10年無性婚姻換尪外遇；主播洞洞裝播新聞；劉德華未修照58歲模樣曝；宅男女神消失1年變了，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

蔡琴兩度守不住夫妻緣分，第一段婚姻是因戲結緣，1985年與導演楊德昌結婚，婚後楊導主張「柏拉圖式愛情」，兩人10年沒性生活，然楊德昌後來外遇鋼琴家彭鎧立，1995年離婚，事後楊導說跟蔡琴之間「10年感情一片空白」，讓人替蔡琴感到不值。

阿根廷有線電視台當家女主播羅米娜(Romina Malaspina)，以火辣外型受到關注，日前她在播報新聞時，穿了性感背心和俐落合身的褲子，卻被瘋傳和引起熱烈討論；原來細看她穿的背心，是一件洞洞的透視裝，傲人的雙峰若隱若現，僅貼了胸貼，讓人不知道眼睛該放哪，網友更驚呼「無法專心看新聞」。

不老男神劉德華(華仔)近日在後援會PO出近照，不過似乎是誤傳沒有修過的照片，沒多久他就秒刪除，之後換上有稍微美圖過的照片，展現自己完美一面，從粉絲的截圖可以看出，沒修過的模樣皮膚較黑，臉上有些許皺紋，但依舊氣色不錯，而修過的照片則稍微美肌過，但其實差別沒有很大。

宅男女神辜莞允（NONO）外型甜美、身材火辣，去年爆出偷拍好友鮪魚事件鬧上法院後，演藝事業幾乎停擺，已消失螢光幕前1年多，近日她在IG曬出美照，外貌出現變化，讓好友李懿看了都驚呼「麥尬」。

(中時電子報)