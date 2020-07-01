針對媒體報導「美軍機P-8A跨過台海中線，進入南海空域」乙情，空軍司令部今（1）日鄭重表示，報導內容與事實不符。大陸民間網站推特昨指美軍機過台海中線，一度距離中國海岸基準線還不到45海里，空軍正式發新聞稿否認，代表大陸網站提供的航跡圖，並不可信。據了解，美軍反潛機昨有飛台海，但沒過中線，都飛靠我空域。

大陸專門追蹤機艦動態的「南海戰略態勢感知計畫」推特（SCS Probing Initiative），最近常公布美軍機動態，並為台灣媒體引用。軍方官員說，美軍經常飛，而且大陸追蹤機艦動態的網站公布訊息不一定正確，例如，昨公布1架美軍P-8A反潛機由日本美軍厚木基地出發，經台灣海峽，飛往南海。根據其所公布航跡圖，美反潛機航路通過台灣海峽，一度距離中國海岸基準線還不到45海里，實際上，美軍機根本沒飛跨過中線。

事實上，國防部對美軍機動態均不做評論。而空軍今發稿鄭重表示報導內容與事實不符，形同打臉「南海戰略態勢感知計畫」的推特內容，並不精確。

此外，有關共機於台海週遭動態，國防部也不再每次都發新聞稿，而是視情況而公布。如共機在我西南空域出現，國防部本來每次發新聞稿公布，但6月26日，共機短暫進入我西南空域，即未發布新聞稿証實。另6月28日，日本公布大陸兩架轟六戰機遠海長訓，飛經我東部太平洋海域，國防部也未發新聞稿。

空軍司令部強調，對於臺海周邊海、空域狀況，國軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，並適切應處。

(中時 )