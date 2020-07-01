台港服務辦公室啟用 林飛帆：是台灣透過政府力量助港人起點 10:442020/07/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台港服務辦公室啟用 林飛帆：是台灣透過政府力量助港人起點。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸昨天通過港版國安法，民進黨副秘書長林飛帆今表示，「台港服務交流辦公室」今天正式啟用。這個辦公室不是關心香港的句點，而是台灣透過政府力量實際協助港人的起點。 林飛帆強調，未來這個機制還需要更多政府與民間的公私協力。大家一起加油。 身兼民進黨主席蔡英文總統今表示，今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。作為執政黨，民進黨政府推動「香港人道援助關懷行動專案」等行動，用最實際的作為援助港人。 (中時 ) #政府 #民進黨 #香港 #港人 #辦公室 #港版國安法 #蔡英文 #林飛帆 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 可能與台灣建交？同屬「非聯合國成員」索馬利蘭的背景驚人！ - 政治 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 哭窮裝可憐！她14年前揭扁弊案 今當假貴婦賴帳3千萬 - 政治 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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