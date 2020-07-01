大陸昨天通過港版國安法，民進黨副秘書長林飛帆今表示，「台港服務交流辦公室」今天正式啟用。這個辦公室不是關心香港的句點，而是台灣透過政府力量實際協助港人的起點。

林飛帆強調，未來這個機制還需要更多政府與民間的公私協力。大家一起加油。

身兼民進黨主席蔡英文總統今表示，今年5月底整合黨內部門成立「香港情勢因應小組」強化民間與政府的對話機制，全面應對。作為執政黨，民進黨政府推動「香港人道援助關懷行動專案」等行動，用最實際的作為援助港人。

(中時 )