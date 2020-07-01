日前有民調顯示，衛福部長陳時中防疫滿意度高達近9成，但對他參選六都支持卻僅4成五5，不支持則有4成1。對此，資深媒體人韋安表示，陳時中對選市長有點曖昧，大家都想的太多了，就是「不可能」或「想得美」。他說唯一可能，就是派陳時中到新北選，去攪侯友宜的局。

陳時中防疫成效有目共睹，一躍成為人氣王！然而，對於成為民進黨超級王牌，很可能被拱參選台北市長，陳時中曾表示，沒有政治經驗，沒有想過參選。但若民進黨要他選會不會選，他則回應，以後的事情現在也講不準。不過日前有民調顯示，陳時中防疫滿意度高達近9成，但對他參選六都支持卻僅4成五5，不支持則有4成1。

對此，韋安在臉書指出，陳時中對選市長有點曖昧，不過他認為，大家都想的太多了，就是「不可能」或「想得美」。他提及，陳時中已經67歲，2年後69歲，民進黨從未推過這麼不年輕的市長候選人，且若到那時候，「光環」早不在了。

韋安認為，唯一的一種可能，就是派陳時中到新北選，去攪侯友宜的局。反正新北原本就沒機會，民進黨死馬當活馬醫，讓侯少贏點，以阻侯的總統路。

(中時電子報)