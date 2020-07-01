新冠疫情爆發以來，台灣靠著內需動能，將再次在經濟上成功抗疫！中華經濟研究院今（1）日發布6月臺灣經理人指數，在非製造業經理人指數（NMI）部份，不僅中斷連續4個月的緊縮轉為擴張，且指數大幅攀升8.8個百分點至54.0，站上今年來的最高位置。

NMI含蓋的八大產業，包括住宿餐飲業、營造暨不動產業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業、教育暨專業科學業，以及批發業，完全都以內需市場為重的產業。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙表示，6月八大產業NMI皆呈現擴張，此次NMI主要回升在商業活動，以及訂單的增加，這兩項顯示處於擴張情勢，從端午連假到振興三倍券，將為內需市場帶來爆復性消費，特別在住宿餐飲，零售、運輸等三大產業。

中華經濟研究院長張傳章也指出，三倍券地方政府都有配套加碼，交通部也推出安心旅遊，對於產業帶來的外部配套的效應是可以期待的，但也期待業者能維持應有的服務品質，以及客製化旅遊的設計，才可以把國人長期留在國內旅遊。

(工商 )