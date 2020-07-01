立法院國民黨團日前強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案，也堆置椅子擋住議場大門，黨團總召林為洲也要求立院「開電燈、開冷氣」，抗爭結束後，民進黨立委羅致政在臉書貼出藍委吃便當的照片，嘲諷看來是餓壞了，引發討論。對此，國民黨立委費鴻泰在政論節目中氣憤回嗆，「1點半的時候，難道你不吃飯嗎？難道不可以吃飯嗎！」

民進黨新北市議員李坤城在政論節目《新聞面對面》表示，國民黨佔領立法院21小時，你們要帶給人民的是什麼?到目前為止完全不知道，只有「我們要開冷氣！我們要開燈，然後結束之後，我們要吃飯！」

對於吃便當一事，費鴻泰則說：「這個真的無聊，我們在吃便當的時候，民進黨在幹嘛？你也在吃便當。」他還原當時現場狀況是，抗爭完了大概是12點，院長游錫堃出面說話、表決，之後就散會，但國民黨的人留下來，想繼續抗爭；他在節目中也忍不住激動地嗆李坤城，「你剛那個口氣講吃飯，你難道不吃飯嗎？1點半的時候，難道不可以吃飯嗎？」

至於，開冷氣的部分，費鴻泰指出，早上起床後，有聽到柯建銘說可以開冷氣，但院長還沒同意，「所以我真的不曉得，有誰要去爭取這個（開冷氣）。」

(中時電子報)