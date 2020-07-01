美國總統川普選情陷入低迷，加上新冠疫情日益惡化、種族爭議示威仍未平息，加上又剛因美軍傳在俄羅斯懸賞下而遭阿富汗塔利班殺害等風波下，川普與民主黨總統參選人拜登之間的民調差距仍保持在2位數。對此，一名共和黨人向親近川普的美媒《福斯新聞》透露，若川普近期民調仍無起色，可能會退出11月的總統大選。

報導指出，川普近期民調低迷已讓愈來愈多共和黨人感到緊張，甚至黨內有傳聞若川普民調未見起色，可能提前退出11月總統大選。一名共和黨黨工透露，雖然現在談這仍早了些，但如民調繼續低迷，或許會看到川普提前退出的那一幕；另一名黨工也表示聽過類似傳聞，但無法確定是否屬實，但他相信如果川普自認勝選無望，他會提前退選。

報導指出，根據福斯新聞最新一次民調顯示，民主黨的拜登仍領先川普12個百分點；此外，拜登在多個重要戰場與搖擺州的民調也領先川普，甚至在共和黨大本營的德州，拜登民調竟然能與川普不分上下。

不過報導也指出，分析家表示民調未必每次準確預測選舉結果，特別是2016年的大選中，川普幾乎在每一次大選民調都落後當時的民主黨總統參選人希拉蕊，但他仍打破眾人意料，最終勝出；而川普自上任以來也經歷過多次極具爭議的事件，但對他的死忠鐵粉而言，對其支持度幾乎仍毫髮無傷。

對於川普可能退選的傳聞，川普競選團隊對此堅決否認，並稱這些民調都缺乏對共和黨支持者的採樣。川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）表示，這完全是假新聞，「每一個人都知道媒體所作關於總統的民調，都缺乏對共和黨人以及較為偏向共和黨選民的採樣，藉此建立錯誤的選情描述」。他強調，這種情況與2016年當時相似，此伎倆不會成功，且如果當時民調準的話，希拉蕊早就在白宮內了

(中時電子報)