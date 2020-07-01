陸媒《環球時報》1日社評指出，6月30日通過、生效實施、公布的港版《國安法》宗旨、目標與世界各地國安法可謂一脈相承，完全不存在壓制香港民主自由的內容，它所要打擊的4種犯罪與言論、集會、結社等自由根本不沾邊，那些對該法是用來加強對香港社會控制的說法或是充滿成見的臆測，或是別有用心的宣傳。

社評稱，大陸中央政府和整個大陸社會都沒有取消「一國兩制」的意願，恰恰相反，繼續堅持「一國兩制」是絕大多數國人的高度共識。然而「一國兩制」絕不意味著香港少數極端勢力可以與美國等外部力量惡意勾結搞亂香港，不意味著暴力示威那樣的所謂「美麗風景線」可以在香港悍然存在，這一原則符合香港公眾的根本利益，它也是全體大陸人的堅定意志。

社評表示，「一國一制」是香港極端勢力和美國等外部勢力編造的罪名，對香港充滿善意的大陸社會根本不存在那樣的意願。然而讓「兩制」脫離「一國」的約束，把香港從大陸拉入美國的勢力圈中，把它變成美國戰略打壓大陸的一個支點，那樣的惡意卻是真實存在的，而且少數賣港賣國勢力一直積極配合那樣的圖謀，與之相互利用。

社評認為，解決對香港的致命傷害，正是港版《國安法》的核心使命。在國安法6月30日通過前的幾個小時裡，香港多個宣揚「港獨」的高危組織迅速宣佈解散。而恒生指數則在當天呈現上揚。這一切傳遞出的資訊必將增加香港社會對國安法執行前景的信心。

社評強調，美國在大陸通過港版《國安法》之前宣布撤銷香港特殊地位，但其內容僅是暫停出口許可證豁免，強化對防衛設備出口香港的管制，依然沒有涉及香港的獨立關稅地位。因此被國際輿論普遍認為「實際影響很小」。大陸已經做好了更壞情況的應對準備，美國的威脅已經落空。

社評強調，港版《國安法》不溯及既往，這一立法原則全球通用。這意味著，6月30日23時是一條線，一些港人無論在過去做了什麼，是否危害了國家安全，只要識時務、真正改弦更張，就會是安全的。如果有誰不識時務，變換個姿勢繼續作惡，那麼國安法一定會在不遠處等著他。而且港版《國安法》的最高刑期是終身監禁，它是有牙的老虎，行首惡之人，必獲重罪。

(中時 )