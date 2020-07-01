燃燒稻草不僅會造成空氣汙染，被檢舉還會吃上環保局罰單，甚至受拒收稻作的處分。（彰化縣環保提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣環保局在縣內露天燃燒稻草之重點區域，設置3處制高點以及無人機監控稽查，截至目前已開立32張罰單，成效斐然。（彰化縣環保提供／吳建輝彰化傳真）

環保局派出無人機在空中巡邏，找尋違法燃燒稻草農民。（彰化縣環保提供／吳建輝彰化傳真）

彰化稻田正值一期稻收割期，而一、二期稻作間格短暫，是露天燃燒稻草的高峰期，彰化縣環保局針對縣內，露天燃燒稻草之重點區域，包含二水鄉、二林鎮、溪州鄉、田中鎮、竹塘鄉及埤頭鄉等鄉鎮，設置3處制高點以及無人機監控稽查，截至目前已開立32張罰單，成效斐然。

一期稻收割完畢，農民須將稻草處理乾淨後，再進行整地，就有農民表示因為稻草腐化速度慢，嚴重影響農耕進度，最簡單快速就是用焚燒方式；環保局為減輕農民負擔，編列預算補助農民，每分田每包腐化菌僅需負擔100元，可就近向附近農會登記購買使用。

田中鎮長洪麗娜說，燃燒稻草不僅會造成空氣汙染，被檢舉還會吃上環保局罰單，甚至受拒收稻作的處分，提醒所有辛苦的農有，應該配合政府維護環境品質政策，農民可申請含稻草分解菌有機質肥料取代燃燒稻草。

彰化縣環保局長江培根表示，露天燃燒稻草會釋放大量二氧化碳以及懸浮微粒（PM2.5），也會產生大量濃煙，導致空氣品質惡化，嚴重危害鄰近居民健康、以及行車安全等，建議農民能就地翻耕掩埋，作物覆蓋，或選用應用分解腐化菌等方式，來處理稻草。

江培根強調，查獲農民露天燃燒稻草造成空氣污染情事，將依「空氣污染防制法」規定，處新臺幣1,200元以上10萬元以下罰鍰，若民眾發現有露天燃燒行為，也可撥公害陳情專線04-7115655轉803、804、805檢舉，一起為空氣品質把關。

(中時 )