振興三倍券今7月1日正式上路！除了直接領取紙本券外，許多專家都推薦，透過綁定信用卡的方式消費最划算，而且部分銀行還有提供額外優惠回饋，到底如何將三倍券綁定信用卡？下列提供懶人教學，只要3步驟就可搞定。

1. 連上振興三倍券官網，在信用卡頁面搜尋欲綁定信用卡的銀行。

2. 連到各家銀行的官網，直接在銀行官網執行綁定即可，每一家銀行綁定三倍券的介面有所不同。

3. 選擇要如何獲得三倍券回饋優惠，點選「信用卡帳單折抵」，之後以當初綁定的手機收取密碼，於網頁上輸入密碼即完成綁定。

即日起將三倍券綁定信用卡，消費累積滿3000元即可直接扣抵2000元，綁定信用卡後，就不能再領取紙本三倍券。未成年子女要用信用卡（或數位支付）綁定三倍券，可以透過電子票證業者平台，記名綁定後再進行消費累計；15歲以上的持卡人也可使用附卡或晶片金融卡進行綁定並累積、折抵消費，正卡與附卡的三倍券金額分開計算。

至於用哪家銀行信用卡綁定三倍券最划算？目前許多銀行為搶業績，都各自推程度不等的優惠，以新辦卡客戶來說，目前回饋較多的是有星展銀行1888元、渣打銀行1500元、匯豐銀行1300元等回饋；此外，大多是額外提供100至300元不等的回饋。

(中時電子報)