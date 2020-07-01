藍綠為了監察院人事案在立法院發生衝突，民進黨立委鄭運鵬事後爆料藍委給綠委摘眼鏡，綠委郭國文就有被摘掉，並要國民黨自重否則就要公布摘眼鏡立委的姓名。國民黨立委吳怡玎今天就坦言「就是我拔的」，他目的是要郭國文離開衝突現場，他願向郭道歉，但綠委吳秉叡也應該為了鎖喉跟藍委洪孟楷道歉。

吳怡玎說，藍綠雙方當時目的都是希望減少對方在主席台的人數，她摘郭國文眼鏡是要他遠離現場，為了不讓他受傷還把他眼鏡推到遠的地方去，因為她自己也戴眼鏡，知道如果沒有眼鏡，為了保護自己就要離開現場，她的目的就是要讓郭離開現場。

吳怡玎並說她向郭國文道歉，「對不起我摘你眼鏡」，但是她也看到吳秉叡用鎖喉的方式對待洪孟楷，吳秉叡也應該向洪道歉。吳並指出，國民黨佔領議場目的在於反對監察院長被提名人陳菊，因為連時代力量民調都顯示過半民眾認為陳菊不適任，但是民進黨團就要當橡皮圖章，硬過人事案。

國民黨立委羅明才說，他在立法院20多年，推擠在所難免，拉眼鏡跟推擠只是小菜一碟，但是就是不能鎖喉，就跟美國黑人被白人警察弄到窒息一樣，這甚至應該要送紀律委員會。

國民黨團書記長蔣萬安說，民進黨長期多數暴力，不在乎在野黨的聲音，協商也都只是過水，所以國民黨才必須採取激烈手段，替人民表達反對意見，首席副書記長林奕華則表示，民進黨已經開始在網路帶風向抹黑國民黨，目標就是要轉移焦點，掩護陳菊擔任監察院長的不正義。

國民黨立委洪孟楷今天也強調自己沒有打綠委邱議瑩，他是要鑽空隙回議場，邱議瑩反手過來扯他沒有成功，但是洪重心不穩摔倒在地，反遭綠委一湧而上拳打腳踢，他沒有打女立委，甚至也沒主動打男立委，反倒是吳秉叡對他進行鎖喉，他今天就會向法院提告吳秉叡傷害罪。

當時在一旁的國民黨立委陳雪生說，他看民進黨這樣包圍洪孟楷，他就去制止，因為再打下去要死人、勒死人了。陳雪生也遺憾媒體把藍委這次的行動變成笑話，這次的訴求是很嚴肅的事情。

陳雪生話鋒一轉，國民黨不夠狠，說國民黨就是太仁慈，沒有「殉道精神」，說他以前在國大的時候，一個人打十個，沒有人敢上來，有必死決心誰敢進來，進來一個一定造成死亡、重殘、輕殘，但有這必要嗎？我們要做小朋友的好榜樣。

(中時 )