丁姓整形名醫前年為陳姓單親媽媽進行胃繞道手術，術前未評估她身心狀況，且術後不顧她一再反映腹痛，導致她手術8天後因腹膜炎引發敗血性休克不治。台北地檢署起訴丁男後，陳女父母、10歲稚子日前向北檢申請犯罪被害補償，檢方審議補償3人共243萬多元，將向丁男追償。

檢方調查，陳女2018年1月到丁男的醫美診所諮詢胃繞道手術減肥，丁明知陳女的BMI約20.4，不符胃繞道減重手術之適應症，且陳有暴食症、憂鬱症問題，應先告知陳至精神科評估再手術，仍貿然於1月12日進行手術。

丁男13日讓陳女離院，僅要求她按時服用止痛消炎藥，並回診施打抗生素、止痛藥，但陳女一再返院反映腹痛，丁男僅開立相同的抗生素、止痛藥即讓她離院，期間還為陳女施作臉部4D埋線拉提術。

就連陳女友人詢問是否要進一步檢查，丁男亦稱沒必要，直至1月19日，陳女因呼吸異常且反應遲緩送醫急救，翌日即因腹膜炎導致敗血性休克不治。

檢方調查時，雖丁男否認疏失，但檢方依據醫事審議委員會鑑定，以丁男未進行術前評估，術後也未觀察陳女排氣狀況即讓陳女返家，最後導致腸胃吻合部位破裂引發腹膜炎致死，認定丁男有疏失，去年已依業務過失致死罪嫌提起公訴。

陳女死後留下10歲稚子，陳女父母日前以2人及孫子的名義，向北檢申請犯罪被害補償，北檢因丁的醫療疏失，造成陳女父母痛失愛女、稚子失去母親，痛楚難以平復，補償3人法定扶養義務、精神撫慰金共243萬多元。

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(中時電子報)