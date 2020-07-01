台中地檢署檢察官陳隆翔，因在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會補助款案，遭監委高涌誠提案彈劾，並移送司法院職務法庭審理，合議庭認定陳男沒有違反辦案程序，昨判決陳不受懲戒。監察院不滿表示將提再審，不排除另案彈劾。本案已是監委高涌誠第2次彈劾檢察官被職務法庭「打臉」。

對此，陳隆翔回應，判決顯示提案彈劾的監委，以偏頗政治立場檢視，且斷章取義來誣陷他，此彈劾案顯然不合法，期盼監院紀律委員會處理監委違失。

監察院擬提再審

本案已繼監委高涌誠彈劾北檢檢察官詹騏瑋案後，第2次彈劾檢察官被職務法庭「打臉」，判決不受懲戒，且不懲戒理由幾乎相同。6年前時任立委的段宜康，在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上，指控對手林滄敏擔任曲棍球協會理事長詐領補助款，當時承辦檢察官陳隆翔認定林未涉案，僅對協會李姓祕書長緩起訴。

監委高涌誠認為，陳對李女以偽造文書、侵占罪緩起訴，但未論斷她盜用公印文等犯罪事實，也沒有將偽造印章、印文沒收，發還李女後結案，嚴重違反辦案程序及檢察官倫理規範，提案彈劾並移送職務法庭審理。

檢察官陳隆翔、詹騏瑋不受懲戒理由一覽表

陳隆翔怒轟被誣陷

職務法庭合議庭認為，李女偽簽署押的行為，在法律屬於吸收關係不另論罪，況且陳已在緩起訴處分書中認定她有偽造署押的行為，而偽造的署押部分，執行檢察官可向法院聲請單獨宣告沒收，陳辦案沒有違失。

至於扣案的「彰化縣體育場活動組」圓戮章是否屬於公印，李女是否構成侵占，則為法律見解的範疇，不能成為懲戒事由；陳認定李女基於行政作業便利，將各校教練提供的選手名單委託他人整批刻印，主觀上無犯意，法律見解並無不妥。職務法庭認為，因無證據證明陳男有明顯重大違誤，判決不受懲戒。

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(中時電子報)