長期關懷原住民權益的陳姓律師，前年9月酒駕肇事，獲台北地檢署緩起訴處分，事隔7個月，陳又被逮獲酒駕，北檢撤銷他緩起訴，聲請簡易判決處刑，陳因2件酒駕案被判刑6月確定，台北地檢署依《律師法》將陳男移送懲戒，台灣律師懲戒委員會決議陳男停職3月。

北檢調查，陳姓律師2018年9月18日在住處喝完2罐啤酒後，當天下午開車行經北市市民大道附近，不慎撞及右方前車左側，因酒測值為每公升0.62毫克，被移送北檢。

北檢因陳男認罪，給陳男緩起訴處分，但陳男又於去年4月23日酒駕被逮，士林地檢署聲請簡易判決處刑，士林地院判刑3月，可易科罰金。

北檢因陳在緩起訴期間再酒駕，因此撤銷其緩起訴處分，另聲請簡易判決處刑，台北地院判刑4月。陳的2件酒駕案應執行徒刑6月，可易科罰金18萬元確定。

北檢除撤銷陳的緩起訴處分外，另依據《律師法》規定，律師有犯罪行為，經判刑確定，應移付懲戒，因此將陳移送律懲會，律懲會決議陳男停止職務3個月。

(中時 )