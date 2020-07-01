台中市議員黃健豪曾捐肝救父，為守護中部民眾的健康，從28日起在高溫下靜坐、絕食抗議，昨（30）日下午似因身體不適倒地，緊急送往童綜合醫院治療。對此，前立委顏寬恒踢爆，台電收了陳情書，大家仍在爭執二號機組運轉的適法性時，六號機組竟也默默地投煤運轉發電，讓他忍不住開嗆。

國民黨市議員黃健豪與羅廷瑋議員不滿中火違法重啟二號燃煤機組，28日下午就在中火電廠外靜坐抗議，29日中午開始絕食，因高溫不斷，黃健豪身體不適，當過護理師的吳瓊華議員發現狀況不對，呼叫現場醫護人員，表示「健豪昏倒了！」醫護人員緊急處置後，隨即將黃健豪送醫治療。

顏寬恒昨在臉書表示，健豪議員因曾捐肝給父親，體力本來就經不起長時間靜坐、絕食的負擔，不堪負荷送醫急救。顏寬恒與中彰投三縣市的首長，在中火外要求廠長收受陳情書，廠長有別於以往的態度，大大方方走出來接收陳情書。

廠長說「台電同仁很辛苦」，顏寬恒也了解，所以大家在外頭靜坐，用最低度的影響表達訴求，但要不是錯誤的能源政策，台電同仁還會這麼辛苦嗎？

不過，台電收受陳情書的背後，顏寬恒透露，當大家還在爭執二號機組運轉的適法性時，六號機組也默默地投煤運轉發電了，目前運轉的機組幾乎都要滿載，距離火力全開也只剩下1號與3機組，怒嗆「當我們中部人塑膠是嗎？那我們就必須讓你們見識塑膠的韌性。民進黨不缺電，但很缺德」。

(中時電子報)