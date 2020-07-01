國內第一家不動產經紀業加盟連鎖體系「住商不動產」，董事長吳耀焜於七月一日宣布正式退休，未來住商不動產與大家房屋合併而成的「住商機構」將由新任董事長陳錫琮領軍，持續深化兩岸不動產經紀業經營，並建構線下實體通路與線上流通平台，提供消費者優質服務。

吳耀焜董事長帶領住商40年，不僅開啟了不動產經紀業店頭式連鎖經營的先河，帶動了產業發展的一股清流，引領產業不斷的創新變革迄今，今天在兩岸，住商已經建構完成了線下實體店面通路與線上網路流通平台的連結、整合；目前兩岸店數規模已達1,800家，預計今年年底即可突破2,000家以上，是國內「唯一」登陸成功的加盟連鎖品牌，深獲同業肯定。未來吳耀焜董事長將以現任董事和榮譽董事長的身分，持續投入公益為社會盡一份心力。

未來，住商機構董事長將由現任陳錫琮總經理擔任董事長，並兼任總經理。陳錫琮董事長自2005年加入住商經營團隊，近15年的時間，導入創新的營運管理模式，帶領住商團隊重返榮耀，不僅是有為有守的專業經理人，更和團隊有高度默契，並且能繼續傳承德與愛的文化，將帶領住商發光發亮，持續提升營運效能，並引領提升產業，樹立新的時代標竿。

陳錫琮董事長指出，延續原有住商崇尚德與愛的企業文化，也將致力於提高加盟店的營運績效與服務品質，透過科技工具促使開發速度加快，並打造加盟店與同業間的流通平台，達到快速成交的目的；在中長期規劃上，住商機構旗下住商不動產與大家房屋雙品牌，預估2021年底之前，能達到台灣超過1000店的規模，同時住商中國也將突破3000店，成為台商橫跨兩岸，不動產經紀業第一大品牌。

(時報資訊)