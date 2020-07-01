振興三倍券正式上路，超商雙雄—統一超(2912)及全家(5903)積極搶搭商機，統一超7-ELEVEN自7月1日起開放5755台ibon便利生活站，提供振興三倍券預購服務，並祭出預購4大好康；全家便利商店則7月1日至7月7日民眾可選擇「網購店取」、「店購店取」2種方式購入。

為打造消費者時刻倚賴的服務平台，統一超7-ELEVEN響應振興三倍券政策，自7月1日起開放5755台ibon便利生活站提供振興三倍券預購服務，到7-ELEVEN預購振興三倍券只需要5步驟，民眾到ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後，持ibon小白單到櫃台結帳，使用現金、信用卡、電子票證、電子支付預付1000元，7月15日起即可回原店領取。

統一超表示，延續政府提倡的「好領、好用、好刺激」三大原則，7-ELEVEN祭出預購四大好康，到實體門市預購並選指定支付工具結帳成功，最高可獲得150元7-ELEVEN購物金，還能獲得星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價等超值回饋。

統一超7-ELEVEN亦整合集團資源加碼送振興三倍券振興加值券(每家7-ELEVEN限量100張，送完為止)，集結康是美、統一時代百貨台北店/高雄店及夢時代、BEING fit、BEING sport、BEING spa推出振興券專屬優惠活動，如康是美200元現金折價券、統一時代百貨台北店/高雄店及夢時代500元振興放大券、BEING fit與BEING sport教練課程三倍券專屬優惠方案、BEING spa完美舒活芳香保養振興組等，讓民眾可以活用手邊的振興三倍券。

在全家便利商自7月1日至7月7日民眾可選擇「網購店取」、「店購店取」2種方式購入。選擇「網購店取」的民眾可透過政府指定之預購平台購買紙本振興三倍券，並選定住家附近的「全家」做為取貨店舖，完成付款作業後即成功訂購，方便又快速。

選擇「店購店取」的民眾則可選擇全台全家3500家店舖的FamiPort機台點選振興三倍券專區內的「振興三倍券預購」功能，再插入健保卡確認手機號碼、訂購明細後，即可列印預購單據至櫃檯結帳，單筆繳費1000元，只要20就可秒輕鬆又簡單完成預購。

全家表示，紙本振興三倍券領取時間則定於7/15至7/31，民眾於領取時間內前往選定之「全家」店舖並透過FamiPort機台的振興三倍券專區的「領取」功能，可插入健保卡(免輸入資料)或直接輸入購買序號、身分證末四碼，確認領取明細後，列印領取單據至櫃台領取即可，慣用數位服務的民眾也可以選擇透過使用全家app或My Famiport app，輸入序號、身分證末四碼，即可生成條碼於櫃檯領取。

(時報資訊)