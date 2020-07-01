洪孟楷的脖子上的傷痕清晰可見。（黃世麒攝）

洪孟楷還原事發現場經過。（黃世麒攝）

國民黨為阻擋前總統府祕書長陳菊出任監察院長的人事案，日前突襲佔領立法院議場，藍綠立委在主席台攻防激烈，國民黨立委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡對他鎖喉。

洪孟楷1日召開記者會還原當時情形，並播放相關畫面佐證，指控民進黨為合理化暴力行為，汙衊他對女立委動手，且吳事發至今持續神隱，沒有公開道歉，將前往法院提告。

(中時 )