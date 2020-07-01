吳秉叡鎖喉後持續神隱 洪孟楷將提告 10:532020/07/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪孟楷1日表示，將對民進黨立委吳秉叡提告。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洪孟楷的脖子上的傷痕清晰可見。（黃世麒攝） 洪孟楷還原事發現場經過。（黃世麒攝） 國民黨為阻擋前總統府祕書長陳菊出任監察院長的人事案，日前突襲佔領立法院議場，藍綠立委在主席台攻防激烈，國民黨立委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡對他鎖喉。 洪孟楷1日召開記者會還原當時情形，並播放相關畫面佐證，指控民進黨為合理化暴力行為，汙衊他對女立委動手，且吳事發至今持續神隱，沒有公開道歉，將前往法院提告。 (中時 ) #立委 #洪孟楷 #吳秉叡 #指控 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 可能與台灣建交？同屬「非聯合國成員」索馬利蘭的背景驚人！ - 政治 哭窮裝可憐！她14年前揭扁弊案 今當假貴婦賴帳3千萬 - 政治 「罷王」連署一階通過！曾幫過發起人唐平榮 王浩宇：難道我服務不好？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。