大陸國務院新聞辦公室1日舉行針對港版國安法的記者會，國務院港澳辦副主任張曉明指出，在香港《基本法》23條立法等了整整23年之際，等來了該法實施，是「事有必至，理有固然」，像是香港回歸23周年的「生日禮物」，他形容港版國安法，是香港重返正軌和繁榮穩定的里程碑、新標的、守護神、轉折點，讓香港絕境重生，「一法可安香江」，他更稱牢牢把握香港局勢發展的大方向和主導權，對於外界的疑慮和觀望心態，他認為，堅信時間和事實會證明一切。

大陸國務院港澳辦副主任張曉明1日在港版國安法記者會，對該法通過提出四點看法。

一、這部法律是一國兩制事業的重要里程碑，他表示一國兩制事業前無古人、事無先例，注定在推進過程中會充滿挑戰，需要不斷解決新問題，香港回歸以來，中央已就香港基本法實施的相關問題，做了五次解釋四次決定，他說，相比之下，這次大陸全國人大做出有關決定，制訂這部法律，是中央處理香港事務最為重大的舉措，這部法律是繼香港基本法之後，中央為香港專門制定的重要法律，體現了全面準確貫徹一國兩制方針的總要求。

他認為，該法把一國兩制原則和底線，進一步法律化，鑄牢了在香港防控國安風險的制度屏障，對一國兩制行穩致遠具有深遠影響。

二、這部法律是中央完善治港方略的新標的。他表示，怎麼在一國兩制之下，實行資本主義制度的香港，社會政治情況比較複雜的香港，把他治理好，這是中央政府不斷在探索的重大課題。他說，去年秋天召開的中共十九屆四中全會，從全面推進國家治理體系和治理能力現代化出發，對完善一國兩制體系做了重大佈署，這部法律就是落實十九屆四中全會重大佈署的重要舉措，標誌著中央更加注重治港的頂層設計，更加注重法治思維，更加注重標本兼治、剛柔相濟，更加注重用好憲法和基本法賦予中央的權力，並且和香港的治理體系有機結合。

他還說，這展現中央牢牢把握香港局勢發展的大方向和主導權，這一切都會在日後轉化為治理效能。

三、是香港繁榮穩定的守護神，張曉明指出，香港在被英國管制長達150多年，真正出現繁榮局面，是在1980年代以後的事，這啟示很多，很重要一條就是香港緊緊依託內地，以自己獨特地位和優勢，服務於國家的改革開放和現代化建設，形成和國家內地的良性互動，這個對香港繁榮穩定至關重要。

他話鋒一轉表示，如果任由各種反中亂港勢力在香港興風作浪，甚至把香港變成對內地進行滲透顛覆活動的基地，這個對香港絕對是禍不是福，不僅會毀掉一國兩制，也會毀掉香港繁榮穩定，毀掉香港居民福祉。

他認為，這部法律就是要懲治極少數危害國家安全的犯罪份子，對干預香港事務的外部勢力形成震懾，充分保護絕大多數香港居民的生命財產安全和所享受的各種權力自由，也包括充分保障在香港的外國投資者的合法權益，「將發揮香港繁榮穩定的定海神針作用」。

四、這部法律是香港發展重返正軌的轉折點。他指出，一周前在香港聽取各界人士對這部法的意見，無論是工商、教育、基層計程車司機等，他們都對去年的亂象慘狀痛心疾首，甚至到現在還心有餘悸，他們說香港現在一些人想移民 不是因為別的，是因為害怕黑暴，看不到出路。

張曉明舉了一個故事，一位香港立法會議員說，他好朋友不久前申辦到新加坡移民手續，本來移民手續已經辦下來，後來聽說現在正在制定港區國安法，當著議員的面，把原來的移民表格撕毀，很激動的說了句「香港有救了！」

張曉明稱，香港變亂為治，絕境重生，正其時也，這部法律可以「扭轉乾坤」，他以一句話概括「一法可安香江」。他說，香港回歸以來移民潮、撤資朝，已經不只一次出現，但所有的恐懼和疑慮，都被時間和事實所消除，化為烏有，他稱「今天這部法律剛出台時，可能還會有一些人 暴有這樣那樣的疑慮、觀望的心態這也是正常的，我堅信時間和事實也會證明一切」。

他說，港區國安法像是香港回歸23周年的生日禮物，未來一定會不斷顯示出他的彌足珍貴的價值。

(旺報 )