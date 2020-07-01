模特兒出身、有著亮麗外型的女星「拉拉」蘇心甯，因擔任節目助理主持人走紅，是知名的「國光女神」，而她情路走得坎坷，不但屢遇渣男，曾經結婚最後也破局收場，她因此成了單親媽，而曾坦言離婚後不太敢談感情的蘇心甯，曾交往一名認定是滿分的男友，沒想到某天對方母親對她吐露一句話，讓她警鈴大作，接著真的抓包對方「不單純」。

蘇心甯近日作客《單身行不行》，分享過去的感情史，表示離婚後認識了新男友，對方待她很好，個性也認真，她因此放心，陪著對方開咖啡廳創業，且為了給閨蜜們好印象，她去聚餐時悄悄結帳，跟姊妹們說是男友買單請客，因此眾人也都覺得她遇上了「滿分情人」。

穩定交往一段時日後，某天男方媽媽突然來咖啡廳聊天，突然脫口：「我覺得其實妳人滿好的，妳值得更好的男生」，讓蘇心甯覺得有點古怪，因此偷偷翻看了男友手機，竟然挖出男友跟某個韓妞用韓文私訊，將對話丟翻譯軟體，得知對方跟男友是情侶關係，且男方家人知情，自己才是這段關係裡的小三，事後男友辯稱，韓妞是之前交往的女友，因擔心對方想不開，才裝著來往，而蘇心甯過去多次因為小三介入而情傷，因此堅決不當第三者，於是分手。

(中時電子報)