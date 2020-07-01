在新冠肺炎疫情中，台灣受到的影響相對小，不過醫學院評鑑委員會主委、台大副校長張上淳透露，指揮中心有想過學校可能產生大規模感染，並做好全國停課的準備與規畫。而這次疫情中，居家隔離、檢疫的人被標籤化，跟SARS時醫護人員被排斥，很不一樣。

張上淳接受最新一期的《評鑑雙月刊》專訪時表示，學校是一個很容易發生傳播的場所，同學或師生間互動或聚集在一起的機會相當多，所以如何維持各級學校教育，又要避免疫情的發生，就變成相當重要的課題。

張上淳說，疫情指揮中心有心理準備學校可能會發生大規模感染，所以大家也許只看到學校發生一個、兩個的時候怎麼辦？其實後面還有更多的應變方式可以處理，例如會整個區域、縣市都停課，到最後就採取全國停課，這也都有所準備與預先規畫。

張上淳指出，在這次疫情中，居家隔離、居家檢疫的人容易被標籤化，被認為他們是可怕的、危險的。所以有聽到學校教授的小孩回國需要居家檢疫，全家都被認為很可怕，還被要求不可以走大門、要坐貨梯。這跟之前SARS時醫護人員回到社區被排斥，很不一樣。

張上淳說，台灣的教育界相當強調創新創業、產學合作，這當然對學校或社會而言都有益處。對學校而言可以籌到不少財源跟經費，在臺灣高教學費調漲困難的狀況下，學校經營當然辛苦，所以很多學校自然一直往這個方向走；就幫忙社會發展或社會產業來說，當然有它的必要性。

但張上淳說，如果太過度的追求創新創業或產學合作時，對醫學教育就會造成某些程度的影響。因為醫學教育希望培育的是好醫師及良醫，好的醫師通常不可以太現實、太勢利，也不可以太炒短線。

張上淳指出，醫學教育是種長長久久的培育，如果教學生都要創新創業，很會AI、很會寫程式、設計很有能力，可是這對於培育一個好醫師可能卻會是一種衝突。

(中時 )