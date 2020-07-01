翻攝自 爆廢公社臉書

振興三倍券開放預購的第一天，網路上就出現許多收券潮，吸引想換現金、存錢的民眾。一名網友在臉書《爆廢公社》表示，「好奇問問，真的有人會2000元被人收？是智障嗎？那不是實際上只能賺到1000元……。」

原PO表示，今天有陌生人侵門踏戶在她的板上收購三倍券，「一組我用現金2000元收，有10組就22000元現金收，嫌券太麻煩、想存錢都來找我！」讓原PO無言，真的有人會上當？對此，網友紛紛留言，直呼真的有很多想轉讓，「肯定一堆人收的，偏遠鄉鎮要現金的一堆」、「85折行情都沒跟上還想收卷」、「有人開到2700-2800了」、「賺啊！2900元收都賺」、「2000太少了吧！先查一下外面的行情好嗎」、「正大光明的收券太誇張，直接檢舉她」。

經濟部日前表示，若用現金收購、轉讓三倍券，將有違法之嫌，被檢舉查證屬實將取消其兌領資格，至於民眾私底下向親朋好友轉讓、收購，目前法律上並無規範。

(中時電子報)