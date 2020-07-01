雲林檢警去年偵破因迷信而連續殺人案，其中甚至有弒親，被兒子活活打死的郭婦屍體冰存在虎尾惠來殯葬所長達1年多，積欠近80萬元停柩等費用，經虎尾鎮公所、雲林縣夜市慈愛會等協助，減免及募集共35萬元善款，為郭婦完成喪葬後事，讓她得以安息。

經營神壇的陳勝宏佯稱神意，教唆同居的郭姓女子胞弟打死郭母棄屍後，又和弟弟陳伯安毆打郭男致死；郭女目睹母、弟雙雙被打死，非但無動於衷也未將母親送醫，還作偽證掩護陳。郭母成為白骨去年6月28日被發現，檢警原以為是單純的自殺案，經深入調查後，發現竟然是連串陰謀及駭人聽聞的弒親命案。

目前在押的郭女無法領回母親遺體，導致遺體一直冰存在虎尾殯儀館迄今共377天，累計冰櫃和喪葬費高達78萬多元，經委託雲林葬儀公會代為處理。

虎尾鎮長丁學忠同情郭母遭遇，遵循殯葬自治條例依行政職權給予減免41萬多元冷凍費用，剩餘35萬元由雲林縣夜市慈愛會捐助，理事長陳鴻榮昨日代表將善款交由雲林縣葬儀公會理事長黃明政，並擇期7月7日為郭母火化入塔。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，郭母的白骨被發現時還未釐清身分，加上案情複雜，到去年12月法醫研究所確認為鈍器所殺後，才開出相驗證明書得以火化。

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(中時電子報)