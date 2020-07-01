預期中的消息終於得到證實，美國職棒小聯盟今（1）日正式宣布2020年球季取消，這也是自從1901年小聯盟成立以來，第1次取消整季賽事。小聯盟共有160支球隊、上千名球員，今年恐怕都要面臨無球可打的命運；唯一的希望是有類似秋季或冬季聯盟球賽可打，但這得看新冠肺炎疫情的發展而定，目前並不樂觀。

小聯盟主席奧康納（Pat O'Conner）表示，由於新冠肺炎疫情仍然很嚴重，比賽即始開打也不能開放球迷進場，加上小聯盟並沒有全國性電視轉播收入，球隊根本無法維持。由於疫情之故，今年每支球隊的經營都會面臨重大困難，如果沒有政府或民間機構及時挹注資金，恐怕有一半的球隊將面臨倒閉。

大聯盟先前已計劃裁減小聯盟球隊，希望從160隊減至120隊，本月開始已有許多大聯盟球隊停止支付小聯盟球員津貼。加上目前許多事情都無法確定，恐將影響到明年球季，屆時小聯盟是否能夠續存或維持一定局面仍是未知數。

(中時 )