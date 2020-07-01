港版國安法昨天正式通過，國民黨智庫副董事長連勝文今天在《POP撞新聞》上表示，他以自己在香港工作的經驗為例，香港社會比想像中複雜，卻被台灣政客拿來做議題。連勝文更諷刺蔡英文總統，「蔡英文對香港的愛只到今年1月11日下午四點（選舉完）就結束了。」

連勝文認為，香港作為中國大陸一部分，「大陸要硬推法令，是拿他一點辦法也沒有」，連勝文表示，還不如敦促中國落實香港基本法中有關普選的承諾。

連勝文提到在香港工作時的觀察，認為香港的狀況在某些程度上比想像中複雜，但對於台灣政治人物而言「利用這個地方做一個議題」，香港與港人的好壞對政客而言並無差別，連勝文調侃表示「蔡英文對香港的愛只到今年1月11日下午四點就結束了」。

有關黃之峰曾提出希望台灣設置難民法以保障渡台港人安危，連勝文則提出，在港白領專業人士就他所知，「並沒有人要跑到台灣」，而在地專業背景精英則向他提出「為何港人不試用台灣移民法」疑問，連勝文也認為針對香港民眾有意來居住，就不應區分身份，應一視同仁，以一套標準適用為宜。

對於年輕人不喜歡國民黨的問題，連勝文表示北京低估了香港情況對台灣的影響，特別是年輕族群的反應，國民黨因此受到傷害有部份也源於對手操作，且國民黨反應太慢導致。

至於國民黨內部近期對於兩岸論述的爭議，連勝文認為，民進黨如將仇中當作最時髦的毒品，是欲罷不能也騎虎難下。若將92共識取代，他覺得有疑異，應以92共識為基礎衍生新的論述，以老幹新枝的概念，配合時代變遷制定準則。

連勝文認為，兩岸應以和平為目標，對於兩岸應避免衝突，需訂立準則；堅持中華民國，「中華民國就是連結兩岸重要的臍帶」，若將中華民國去掉了，兩岸就沒了。

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(中時 )