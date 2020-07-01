內政部表示，地方議會議事資訊公開規定自今年1月1日施行至今已有半年，目前尚有南投縣議會和屏東縣議會未將各委員會影音檔公開，台北市、新北市、桃園市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、金門縣、基隆市等10議會則未將程序委員會及紀律委員會影音檔公開。內政部已行文要求相關議會改善，以回應社會大眾對地方議會落實議事透明化的期待，展現接受公民監督的決心。

過去以來，國會因議事未公開，遭黑箱批評，現在立法院各委員會已有網路及國會頻道可直播，反觀地方議會，仍有各委員會、程序委員會、紀律委員會議事未公開的情況。

內政部指出，依照地方立法機關組織準則第25條規定，地方議會除秘密會議外，應於會議前將議事日程公開於網站；除考察或現勘的議程外，大會應透過網路或電視全程直播；大會及委員會應全程錄影，並應於會議後一定期限內將會議紀錄、議事錄與影音檔公開於網站。透過議事資訊揭露，讓各界能夠瞭解各地方議會的運作狀況及議員的問政內容與表現，保障民眾知的權利。

內政部進一步說明，上述規定是在2018年11月30日修正發布，為了讓地方議會有足夠的準備時間，從發布到施行已提供1年多的緩衝期，且要求公開的事項和期限對於地方議會來說屬於基本性規定，事前也多次和各地方議會確認執行上並無問題，已要求相關議會儘速落實委員會影音檔公開。

內政部重申，地方立法機關由人民選舉產生的民意代表所組成，舉凡地方立法機關的議事過程、民意代表的問政行為及議案的審查結果都應該接受大眾的檢驗，以落實責任政治及民主原則，後續內政部將與各地方政府持續督導地方立法機關落實議事透明化，讓地方陽光政治的推動持續向前邁進。

(中時 )