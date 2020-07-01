陳姓男子4年前在在陸軍兵器連擔任副連長，他因愛慕營部連的女連長，竟在深夜闖進連長寢室強吻熟睡中的女連長，最高法院維持歷審判決，認定陳的行為造成女連長身心嚴重受創必須求助醫生，他的犯行嚴重，依侵入建物強制猥褻罪將他判刑3年6月定讞。

陳男是職業軍人在陸軍任中尉副連長，被害女子是上尉連長，2人的駐地都位於台南市的軍方營區內，因為他是軍官所以平日可自由出入營區大樓，也知道女連長夜間單獨在營區大樓2樓的連長辦公室內的小寢室過夜就寢。

2016年11月13日凌晨3點，陳男侵入營部連連長室內附設的小寢室內，他利用女連長熟睡的機會，撫摸她臉龐，進而將上半身壓在她身上且親吻她的嘴唇，並將舌頭伸入她的口腔內，女連長驚醒咬他的舌頭並推開，要求陳男停止。

陳男無法克制性慾衝動竟不顧女連長反對，變本加厲，繼續強靠在她身上，違反她意願而強吻她，共計強吻猥褻女連長4次，最後女連長將陳男推到門外，將房門鎖住，陳男繼續在房外開門鎖無效後才離開，女連長之後向憲兵隊告發，將陳移送法辦。

陳否認侵入連長寢室強制猥褻，他辯稱因為早上要跟女連長一同去清點彈藥，他怕一大早起不來，才進去拜託她早上叫我起床，他只有偷親她嘴巴，行為只成立性騷擾。

歷審不採信陳男辯詞，認為現今幾乎每個成年人都有手機的社會，若要特別早起只要在手機上設定鬧鐘功能即可完成，且陳男身為副連長也可以令站哨之衛兵或值勤的安全士官叫其起床，竟稱要由長官、女連長叫他起床，這種說法顯不合軍中體制亦違常情。

歷審認為陳的犯行造成女連長身心嚴重受創甚而必須求助醫生，依據她的陳述，身心的傷害已經阻礙了她的軍職生涯發展，考量陳男始終否認犯罪，依侵入有人居住建築物強制猥褻罪判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )