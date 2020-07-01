中華經濟研究院今（1）日公布製造業採購經理人指數（PMI）。據報告，製造業PMI已連續3個月呈現緊縮，不過，隨著疫情趨緩，企業看法普遍從保守轉持平，製造業PMI指數從2012年7月創編以來最快緊縮速度44.8％回升2.4個百分點至47.2％。

在5項組成指標中，新增訂單、生產與人力雇用持續緊縮，供應商交貨時間上升，存貨轉為緊縮。

具體來看，經過季節調整後，在新增訂單方面，該指數從創編以來最快緊縮速度35.9％回升6.7個百分點至42.6％，但連續第6個月呈現緊縮；生產數量方面，由創編以來最低的緊縮速度36.8％回升8.5個百分點至45.3％，也是連續6個月呈現緊縮。

在人力雇用方面，自2016年1月以來首次連續4個月緊縮，惟本月由創編以來最快緊縮速度43.3％，回升1.9個百分點至45.2％；客戶存貨指數僅維持2個月過高的情況，本月隨即從最高點55％驟跌8.8個百分點轉為46.2％，創2012年7月以來最大跌幅；最後，原物料價格方面，中斷連續2個月下降轉為上升，躍升10.9個百分點至57.9％。

對於未來6個月展望，該指數在4月滑落至創編最快緊縮速度25.7％，緊縮速度持續放緩，本月該指數續揚13.3個百分點至44.1％。

(旺報 )