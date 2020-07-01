面臨大考驗！振興三倍券上午9點開放預訂及綁定，結果行政院振興三倍券官網一開始就出現當機，不是進不去，就是出現「請您再重新檢視」頁面。，網也抱怨「當的很厲害」。不過10點半後官網漸次正常，經濟部表示，9點開放後只半小時，紙本預訂跟數位綁定合計就湧進30萬人，因此出現短暫暫停情形。

三倍券今起到7日開放紙本預訂及數位綁定，民眾可透過APP或到超商以健保卡預訂。但9點起，振興三倍券官網就出現當機狀況，不是連結不上，就是出現「請您再重新檢視輸入的網址是否正確」訊息。

經濟部臉書也有網友上去反應「所有的系統都不通，包括銀行網站，忙線中」、「整早上小7商店大當機，等等等～」，還有人譏笑「三煩券」。

對此經濟部官員解釋，網站開放後一度出現短暫當掉情況，經排除後已恢復正常，可以登錄。統計9點開始前半小時，紙本預訂與數綁定就各擁進10幾萬人，合計30萬人左右。

官員呼籲，每個人都只有領取一次機會，自己的券別人搶不走，不必搶在第一時間上去。

(中時 )