網路找到已經很接近地球話的火星文：『台灣的股票面額每股是10元，所以發放1元的股票股利，指的是持有一股的投資人可以額外再獲得1／10股的股票，以此類推，持有1張（1000 股）股票，就分配到0.1張（100股）股票，0.1也可以說是這次除權的配股率。呵呵，咪哪桑，以上說明，您覺得是淺顯易懂、似懂非懂，還是一頭霧水？

大大們，聽聽看股票股利的純地球話吧：除權1元，就是1元股票股利，就是『買10張』送1張！那股票股利2元呢？『買10張』送2張，不就是『買5張就送1張』！那股票股利0.5呢？同理，『買10張』送0.5張，不就是『買20張才送1張』？這個基本概念懂了，我們就可以簡單評估一下，XX個股它今年有配O元股票股利，到底划不划算囉！

櫻花建，3/16董事會公告今年要配股票股利1.9元，什麼意思，就是『買10張』送1.9張囉，因此，您在除權息日前用了某個價格買進10張櫻花建，除完權之後，您就可以多出1.9張囉，那要評估划不划算，該用什麼價格買進10張櫻花建呢？用截至目前的最高價34.9去算？嗯~~~，您應該沒那麼倒楣；那用最低價27.0去算？您應該沒那麼厲害，就抓兩者平均最公平：（34.9+27.0）÷2=30.95，也就是說，您用@ 30.95，亦即每張30,950元買進10張櫻花建，投入成本便是309,500。ㄚ買10張送1.9張ㄟ，那等您拿到櫻花建送的1.9張時，您覺得會用什麼價格賣掉？賣在市價@300塊，等於一張可以賣到30 萬？您大概宿醉沒醒頭在昏吧；那賣在市價@3塊，等於一張只能賣到3000塊？您大概累了一夜想睡覺吧，同樣公平點，假設賣在@ 30.95就好，1張櫻花建價值30,950元，因此，您那多出來的1.9張櫻花建的價值，不就是30,950 x 1.9=58,805元， OK，這樣就可以來算一下，櫻花建今年的股票股利，有沒有對不起您囉………

圖文/賤芭樂授權提供

櫻花建贈送的那1.9張，之後您預計賣在@ 30.95，等於賺了58,805元，投入成本為309,500，報酬率不就等於58,805÷309,500 ≒ 19%，大大們，櫻花建有沒有對不起您？應該沒有吧。

再看另一檔………

大宇資，4/23董事會公告今年要配股票股利2.8元，您知道這就表示『買10張』送2.8張，因此，您在除權息日前用了某個價格買進10張大宇資，除完權之後，您就可以多出2.8張，那用什麼價格買進10張大宇資？用截至目前的最高價123.5或最低價39.15去算都失真，就抓公平的平均價囉：（123.5+39.15）÷2=81.325，也就是說，您用@ 81.325，亦即每張81,325買進10張大宇資，投入成本便是813,250。ㄚ買10張送2.8張，那等您拿到大宇資送的2.8張時，同樣假設賣在@ 81.325就好，1張大宇資價值81,325元，因此，您那多出來的2.8張大宇資的價值，不就是81,325 x 2=227,710元。股票股價預計價值227,710元，投入成本為813,250，計算機按一按，您就會知道答案囉。不過，無論是範例的櫻花建還是大宇資，都只是單純討論除權報酬率，至於能否順利填權息，不至於賺了股利而虧了價差，那就是另外的考量囉。

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今年有宣布要發放股票股利的個股，大大們不妨檢視一下，如果一、您覺得它的殖利率還不錯；二、它的股價目前似乎不貴，就可以追蹤並伺機進場囉。

※本文由PressPlay專欄作家賤芭樂授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)