桃園版500元電子券出爐，4萬名幸運兒可上網查。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

中央三倍券今（1日）開放預購，桃園市政府加碼推出的電子旅遊券已搶先上路，桃園市長鄭文燦表示，昨晚已陸續發送中獎簡訊給4萬名幸運兒、中籤率約26％，笑言：「不用等到7月15日就能搶先用！」鼓勵市民留在桃園消費，民眾也可上活動官網輸入身分證字號確認有無中獎。

桃園市搶先三倍券，推出桃園人限定版、等同現金的電子旅遊券，短短8天湧入15萬3041名民眾登記，市民卡申辦量也爆增1萬1932張，鄭文燦在活動最後一天宣布加碼，原限額1萬人增加到4萬人，昨晚他也開直播，在政風單位的監驗下，用電腦系統抽出4萬名幸運兒，晚間陸續發送簡訊通知中獎者。

觀旅局長楊勝評說，昨晚8點直播結束後陸續發送簡訊，因數量龐大，原則上一路發至凌晨12點，中間讓民眾休息，今早7點持續發送，坦言若現在沒收到可能就向隅，但若「不死心」、或是收到簡訊擔心是詐騙，最安心快速的方法就是進入「桃園電子旅遊券」活動網頁中的「抽籤結果」，輸入身分證字號，即可查詢抽獎結果。

楊勝評說，確認中獎的民眾，打開簡訊中網址連結，進入網頁輸入身分證字號及密碼，即可看到5份100元電子旅遊券，點入後出現QRcode提供給店家掃描，即可完成支付，合作店家可上桃園電子旅遊券活動官網查詢，目前已有逾300家店家加入。

鄭文燦笑言，即刻起就能開放使用，飯店、餐飲、觀光工廠也陸續祭出加碼方案，招攬更多遊客，「桃園人不用等到7月15日！」至於沒中獎也沒關係，桃園還推出「住一晚送一天」方案，也能享受「桃園好好玩」樂趣。

(中時 )