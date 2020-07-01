時碩工業(4566)今年第2季營收明顯下滑，主要受到歐美封城、停工影響，不過，董事長黃亞興對於下半年看法不變，仍有信心表示，隨著歐美經濟活動逐步開展，預期第2季會是谷底，接下來逐季成長，2021年看好恢復成長動能。

黃亞興指出，雖然COVID-19造成全球產業很大的衝擊、再外加汽車產業也面臨下滑的調整，但時碩得利於多元的佈局、上下一心共同努力在第1季仍交出營收成長5％、獲利成長11％的亮麗成績單，優於同業。

但由於第2季全球汽車與航太的市場受到疫情嚴重影響、全球政府不得不採用封城的政策，也衝擊到公司整體業績，4月及5月營收年減26.7％及39.5％，但第2季應該是時碩全年最差的時候。隨著全球各國政府慢慢從嚴管到解封、第3季會逐漸好轉，第4季也會比第3季來得樂觀。

黃亞興看好2021年仍可以持續成長，因為時碩有一套已經被驗證的成功關鍵策略，並持續在戮力執行，包括第一：持續關注利基市場成長商機、利用口碑效應擴大市場佔有率；第二：持續吸納優質人才組建團隊讓其發揮所長創造成就感，更能照顧優質的客戶有專業團隊；第三：時碩永遠在思考如何透過垂直整合與水平合作建立核心技術以及擴大經濟規模競爭優勢。

時碩昨天股東會也通過發放1.65元現金股利，除息交易日訂在7月30日，現金股利發放日8月18日。

(時報資訊)