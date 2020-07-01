美股四大指數受到經濟數據改善下，終場全面收揚，道瓊上漲217.08點，創1987年第1季後最佳表現，那斯達克收漲184.61點，日韓股則皆呈現小漲，台股今因有大型權值股台化(1326)、國泰金(2882)、富邦金(2881)等除息，開盤蒸發25點，開漲1.4點，報在11622.64點，隨即指數一路走高，衝上11700大關，指數最高達11715點，新台幣匯價今續強，一度升破29.5元，台股現階段技術面持續穩住多方格局，維持走高，今也封閉本周跳空下跌缺口。

權值股今挺身穩盤，股王大立光(3008)開高走高，一度大漲約2%，股價最高4165元，台積電(2330)持穩走高，維持漲漲幅逾1%~1.5%，鴻海(2317)盤中則小漲在約0.7%，拉出第8根連紅，蘋概三雄的穩健表現，一方面也是反映蘋果預計在第三季推出新品，除對新品的期待行情外，由於蘋果往往在發表新品之際，會針對既有產品降價，有機會帶動一波買氣。

台股今各類股漲多跌少，電子股回穩，食品、觀光、航運等相對走弱，盤面唯一一檔跌停的個股就為大同(2371)，股東會上公司派自行剔除股東表決權爭議延燒，林郭文艷親上火線也難釋疑，明起列全額交割股。

熱門族群上，台灣5G昨日風光開台，帶動5G概念股奮起，鴻家軍的建漢(3682)、台揚(2314)帶量大漲，建漢一度爆量漲停，台揚早盤衝高，盤中漲幅收斂到3.5%左右，亞太電(3682)則是大漲4%。IC設計則持續有美中衝突下的轉單題材效應，矽智財概念股點火，力旺(3529)大漲6%，智原(3035)黑翻紅上漲2.5%，晶心科(6533)更是衝上漲後鎖住，另外，還有瑞昱(2379)大漲5%，聯詠(3034)漲幅逾2%，揚智(3041)漲停；可成也因看好下半年客戶需求不錯，早盤跳空大漲5%

分析師表示，目前儘管全球新冠肺炎疫情在解封後，陸續傳出二次復發的利空消息，但在全球醫療防護升級且民眾防疫觀念提升下，對市場的衝擊可望鈍化，此外，在疫情未明顯退散下，各國政府仍積極救市，且隨總體經濟數據轉好，市場資金行情持續發酵，台股中多頭格局不變。

就台股技術面來說，分析師認為，現階段台股均線多頭排列，台股在6月12日跳空下跌以來，持續沿五日及十日線緩步走揚，收復跳空缺口轉為支撐，月線目前上升到11500點附近，指數各期均線多頭排列，成交量能穩定在2000億元熱絡水位，加上台幣強勢，有利於多頭格局明確。

(時報資訊)