富邦金(2881)今早舉行2020年趨勢論壇，今年在全球央行QE救市下，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，下半年台股加權指數有機會向上突破12682高點，挑戰12800點新高。整體台股股價淨值比(PB)區間預估落在1.65~1.95倍水準，對應指數高低點位約在10700~12800點區間。類股選擇方向，以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求，綠能政策及高殖利率績優股四大主軸，做為輪動操作的標的。

富邦投顧指出，主計總處預估台灣今年經濟成長率為1.67%，仍能維持經濟穩定的成長。這次全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，主要國家的經濟衝擊都直逼金融海嘯的慘況，但台灣這次和全球同樣面臨疫情影響，卻交出與過去金融海嘯台灣GDP負成長1.6%完全不同的表現。

富邦投顧強調，今年台灣GDP表現優於2008年，這中問最大的差異，在於產業結構的調整。台灣逐漸從過去的三角貿易與代工經濟轉型成為全球半導體及重要零組件的供應鍊重要伙伴。

富邦投顧指出，近年台商回流，民間投資穩定成長，尤其是電子零組件(含半導體)產業投資金額不斷攀高，占整體製造業投資比重由十年前的59%，至去年已提升至65%，推升整體製造業的固定資產投資金額逼近1.5兆元。這樣的投資現在逐漸看到經濟轉骨的成效，台灣半導體與電子零組件的產值近十年來不斷成長，成為全球重要的電子元件供應鏈夥伴。

由於5G行動通訊與AIOT(智慧物聯網)這些新一代科技對於半導體與相關電子零組件與高附加價值的網通設備、工業電腦及伺服器需求不斷提升，台灣在這些領域都極具國際競爭力。加上受惠於美中貿易戰造成全球供應鏈重組的轉單效應與去美化需求，台股的科技股從過往的硬體代工逐漸轉型發展成為重要科技元件供應鏈，後續的發展潛力值得期待。

(時報資訊)