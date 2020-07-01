機車品牌宏佳騰(1599)持續拓展業務，首度跨足共享機車，旗下電動機車Ai-1將可讓遊客更方便暢遊臺南。營運方面，除了電動機車銷售持續加溫，隨著疫情的趨緩，外銷沙灘車訂單也有逐漸回溫的跡象，對於下半年營運動能，公司審慎樂觀。

GoShare移動共享服務正式登陸臺南市，今（1）日上午於臺南市政府舉行啟用服務記者會，由宏佳騰董事長鍾杰霖與臺南市長黃偉哲、GoShare新事業總監姜家煒共同揭開序幕。身為臺南在地企業的宏佳騰成為PBGN聯盟夥伴中，首度與GoShare合作，跨足共享機車市場的品牌，採用輕巧好騎的Ai-1 Comfor車款，為臺南在地鄉親與觀光客帶來大眾運輸最後一哩路的全新移動體驗。

臺南市長黃偉哲表示，推動綠能運輸，臺南市與GoShare及在地企業宏佳騰合作，初步有200輛共享機車上線，提供市民與觀光客更便利、環保的「GoShare 隨借隨還」服務。臺南市政府指出，臺南一直是國內外觀光客遊訪的重要城市之一，這次採用在地企業宏佳騰所研發製造的智慧電車Ai-1 Comfort，攜手GoShare一同推廣臺南觀光景點，結合綠能運輸與觀光。

宏佳騰董事長鍾杰霖提到，宏佳騰在地深耕，擁有超過20年的造車經驗，這次與合作夥伴GoShare跨入共享機車市場，用旗下智慧電車Ai-1 Comfort作為合作車款，輕巧好騎又舒適，加上貼心的雙杯架前置空間，是遊客遊臺南，兼具移動與裝載效率的最佳選擇。

(時報資訊)