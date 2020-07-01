行政院長蘇貞昌今（1）日上午出席「109年稅務節慶祝暨表揚大會」時前受訪時表示，今天開放登記的第一時間，也就是前五分鐘，完成登記、綁定手續的人數多達2萬多人，反應相當熱烈，雖然有相關的超商發生一點小問題，「但我看這是剛開始太熱，馬上會處理好。」

蘇貞昌也鼓勵民眾用數位、預約的方式，減少排隊時間，除三倍券既有的1千元換3千元，加上銀行、商圈、超商的加碼優惠，還有數位預約方式也提供回饋，或許會賺到更多。他也認為，民眾在7月15日三倍券實施前應多使用數位方式，政府更能掌握人流，也能精準判斷要印多少紙本三倍券。

不過，媒體也問及港版國安法生效、對台灣影響層面有多大？蘇貞昌回應，港版國安法讓全世界看到中國大陸對香港50年港人自治承諾破功，而且該法也明確規定，不管是不是在香港，只要是他人講話讓香港人不喜歡他們的中國中央政府，或香港政府，都可以被追訴、判重刑，台灣人在台也可能觸法。

蘇貞昌也指出，現在國際疫情相當險峻，連中國大陸北京也出現第二波疫情，他呼籲中國政府應善待同胞，不要危急世界各國人的健康安全，更不該動用軍事武力擾亂地區和平與穩定。

此外，蘇貞昌認為，台灣最注重區域和平，目前也做好萬全的準備，希望台灣成為「亂世中的福地」，國人也要珍惜我國自由民主權益。

(工商 )